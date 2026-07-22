Пять человек пострадали при атаке БПЛА на складской комплекс в Невинномысске

В Невинномысске Ставропольского края после атаки украинских беспилотников загорелся складской комплекс на окраине города. По последним данным, пострадали пять человек, проинформировал губернатор Владимир Владимиров. Ранее глава региона сообщал о двух пострадавших.

По данным Владимирова, всем пострадавшим оказана медицинская помощь, госпитализация им не потребовалась.

На месте происшествия работают пожарные расчеты и экстренные службы.

Основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила, что в ночь на среду, 22 июля, были атакованы логистические центры компании в Краснодаре и Невинномысске. Она отметила, что среди сотрудников есть пострадавшие, на объектах проводилась эвакуация.

Ставрополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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