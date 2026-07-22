На Кубани в результате налета дронов пострадали три человека

В Краснодарском крае беспилотники повредили жилые дома, здание склада и инфраструктуру нефтебазы. По предварительным данным, пострадали три человека. На местах работают оперативные службы.

Как сообщает оперштаб, при падении обломков БПЛА на складской комплекс в Краснодаре пострадали три человека. Их доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

В работах по ликвидации пожара задействованы 105 человек и свыше 37 единиц техники. Из-за повышенного уровня сложности к тушению было решено привлечь вертолет.

Также части сбитых дронов попали в многоквартирные дома в Краснодаре и Динском районе. Последствия атаки уточняются.

Кроме того, в Армавире произошло возгорание на территории нефтебазы в Северной промзоне. По данным городской администрации, предприятие подверглось налету более чем 16 БПЛА.

«На месте происшествия незамедлительно развернули работу все экстренные службы. Для ликвидации последствий привлечены девять единиц спецтехники и свыше 40 сотрудников МЧС России», – добавили в мэрии Армавира.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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