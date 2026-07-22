В питерском метро у мужчины нашли замаскированную бомбу – он готовил теракт по заданию Киева

В Санкт-Петербурге предотвратили теракт против сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса. 21-летнего россиянина, агента украинских спецслужб, задержали в метро Северной столицы с самодельным взрывным устройством, замаскированным под GPS-трекер. Бомбу планировалось подложить под автомобиль сотрудника предприятия ОПК. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Молодой человек сам вышел на связь с представителем спецслужб Украины через мессенджер Telegram, чтобы заработать деньги. По его указанию он собирал и передавал данные о сотрудниках предприятий ОПК в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, полученные по месту работы. Украинской стороне передавались и добытые злоумышленником картографические и геодезические данные, отметили в спецслужбе.

Фигурант также получил от куратора задание взорвать автомобиль одного из сотрудников регионального предприятия «оборонки». С этой целью он забрал из тайника СВУ, закамуфлированное под GPS-трекер. Пособника украинских спецслужб задержали сотрудники полиции в ходе проведения досмотра при входе в метро Санкт-Петербурга. У него обнаружили и изъяли замаскированную бомбу.

В ходе допроса задержанный рассказал, что «противоправные действия он осуществил инициативно за денежное вознаграждение, полученное на криптокошелек от куратора».

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Суд отправил его под арест.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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