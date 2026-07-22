В двух округах Краснодара после атаки БПЛА ввели режим ЧС

В Прикубанском и Карасунском округах Краснодара, где в результате ночной атаки БПЛА один человек погиб и девятеро получили ранения, ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов.
«Для координации работ по устранению последствий работает штаб. Жителям, чьи квартиры пострадали, окажем необходимую помощь, в том числе по предоставлению мест в пункте временного размещения», – пояснил мэр в своем канале в «Максе».
Как сообщалось ранее, в результате ночной атаки беспилотников в Краснодаре загорелся складской комплекс, зафиксированы повреждения в 10 частных и шести многоквартирных домах. При этом были ранены десять человек, одна девушка умерла в больнице. Трое пострадавших госпитализированы.
Краснодар, Анастасия Смирнова
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