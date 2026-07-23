В Ульяновской области горит объект ТЭК после атаки украинских дронов

Украинские беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе Ульяновской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в своем Max-канале.

Из его слов следует, что на объекте возник пожар, но каковы его масштабы, не уточняется.

«Прошу сохранять спокойствие, буду держать вас в курсе тушения пожара и ситуации на объекте», – написал глава региона.

В аэропорту Ульяновска вводились ограничения на полеты. Сейчас авиагавань возобновила работу.

Ульяновск, Наталья Петрова

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