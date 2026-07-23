Житель ЛНР собирался шпионить за российскими военными в бане

В Луганской Народной Республике задержали местного жителя, который планировал собирать сведения о российских военных для передачи украинским спецслужбам. Об этом сообщает Центр общественный связей ФСБ.

Ранее служба сообщила о задержании трех жителей ЛНР за сбор и передачу военных данных украинской разведке. Один из подозреваемых рассказал, что строил баню для собственных нужд.

«Сотрудник СБУ заинтересовался и предложил, говорит, неплохо было бы использовать такой объект для цели того, чтобы произвести звукозапись разговоров, если бы там можно было сдавать эту баню для военных. Если военные в своем кругу будут разговаривать, то это будет фиксироваться на звукозапись. Был такой предложен мне вариант», – сообщил задержанный.

Следственным отделом УФСБ России по ЛНР возбуждены уголовные дела по ст. 275 (государственная измена) УК РФ. Решением суда фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Луганск, Зоя Осколкова

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