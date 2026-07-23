В Запорожской области произошел масштабный блэкаут из-за атак ВСУ

В Запорожской области произошло масштабное отключение электроснабжения из-за атак со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«Значительную часть населенных пунктов Запорожской области затронули отключения электроснабжения», – написал глава региона в «Макс». Аварийные бригады ведут восстановительные работы, сроки подачи электричества зависят от оперативной обстановки.

Кроме того, глава горадминистрации Энергодара Максим Пухов сообщил, что ВСУ атаковали гражданские объекты и трансформаторные подстанции.

«За минувшие сутки противник вновь нанес удары по гражданской инфраструктуре Энергодара. Повреждены еще один магазин, несколько автомобилей, а также ВСУ продолжают охоту на городские трансформаторные подстанции», – сообщил мэр.

В результате город был полностью обесточен. Из-за отсутствия электричества и сохраняющихся проблем со стабильной работой системы водоснабжения также не получается подать воду. Специалисты продолжат восстановительные работы после восстановления электроснабжения.

Мелитополь, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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