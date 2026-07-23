В Перми банда похищала выплаты заключивших контракты с Минобороны

В Перми правоохранители раскрыли преступную группу, которая организовала мошенническую схему с похищением выплат, предназначенных для граждан, заключивших контракты с Министерством обороны РФ. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии следствия, злоумышленники искали потенциальных участников СВО, убеждали их заключить контракты с Минобороны, а затем сопровождали при оформлении документов.

«Кандидатам сообщали, что за определенную плату им обеспечат прохождение службы в тыловых подразделениях. Затем склоняли предоставить доступ к банковским картам, на которые после заключения контракта военнослужащим начислялись выплаты. Поступающие средства похищались. Общая сумма ущерба составила не менее 19 млн рублей», – говорится в сообщении.

Более того, злоумышленники угрожали свидетелям и потерпевшим физическим насилием, чтобы скрыть свои преступления.

В результате были задержаны семь человек, шестерых из них заключили под стражу. Расследование продолжается. «Проверяется причастность обвиняемых к аналогичным противоправным деяниям, устанавливаются личности их возможных соучастников», – добавила Волк.

Пермь, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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