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В Чехии потерпел крушение военный вертолет

В Чехии разбился военный вертолет. По предварительным данным, погиб один человек. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в армии.

Вертолет UH-1Y Venom потерпел крушение в районе города Намешть-над-Ославоу. Отмечается, что на борту находились не менее пяти военнослужащих.

Известно как минимум об одном погибшем, данные о пострадавших уточняются.

К месту аварии направлены четыре наземные бригады и вертолет санитарной авиации. Причины крушения устанавливаются.

Прага, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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