В Чехии потерпел крушение военный вертолет

В Чехии разбился военный вертолет. По предварительным данным, погиб один человек. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в армии.
Вертолет UH-1Y Venom потерпел крушение в районе города Намешть-над-Ославоу. Отмечается, что на борту находились не менее пяти военнослужащих.
Известно как минимум об одном погибшем, данные о пострадавших уточняются.
К месту аварии направлены четыре наземные бригады и вертолет санитарной авиации. Причины крушения устанавливаются.
Прага, Зоя Осколкова
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