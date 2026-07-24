ВСУ совершили ракетную атаку на предприятие в Кирове, есть пострадавшие

Глава Кировской области Александр Соколов сообщил о ракетном ударе ВСУ по одному из предприятий в региональном центре.

«Сегодня утром ракетой атаковано предприятие в Кирове. К сожалению, есть пострадавшие», – написал губернатор в своем Max-канале.

Раненым оказывается помощь, на месте работают оперативные службы, добавил он. «Ситуация под контролем», – заключил Соколов.

Глава региона напомнил о решении антитеррористической комиссии Кировской области, запретившей публикацию фото-, видеоматериалов и другой информации о последствиях вражеских атак, позволяющих идентифицировать территорию, объект и характер нанесенных повреждений. Соколов попросил жителей Кировской области соблюдать это требование.

Утром в ряде регионов Поволжья, а также в Удмуртии и Пермском крае объявляли угрозу ракетной атаки.

Киров, Наталья Петрова