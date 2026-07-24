В Татарстане шесть человек заживо сгорели в результате ДТП

В Татарстане автомобиль врезался в дерево и загорелся. В результате погибли шесть человек, одному подростку удалось спастись.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, авария произошла в городе Зеленодольск. «По прибытию на место первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что в результате столкновения легкового автомобиля «Шевроле» с деревом произошло дальнейшее возгорание автомобиля. По предварительным данным, в автомобиле находились 7 человек, к сожалению, есть погибшие», – отметили в ведомстве.

По информации канала «Shot», в машине находились подростки в возрасте 15-16 лет. Шестеро получили травмы и погибли на месте: выбраться из охваченного огнем автомобиля они не смогли.

В Зеленодольскую центральную районную больницу доставили 15-летнего пострадавшего с ожогами 30% тела. Подросток находится в шоковом состоянии.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Расследование контролирует прокуратура.

Казань, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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