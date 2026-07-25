На Тюменском НПЗ потушили пожар после прилета беспилотника

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени, возникший после атаки беспилотника, потушили. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем Max-канале.

«Пожар на Тюменском НПЗ ликвидирован. Сегодня в результате атаки вражеских БПЛА на территории предприятия произошло возгорание. Оперативно на место происшествия прибыли все экстренные службы. Погибших и пострадавших нет», – написал он в своем Max-канале.

Глава региона добавил, что размер и характер причиненного ущерба устанавливаются.

Моор призвал местных жителей сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию.

Ранее сообщалось, что сегодня днем на территорию нефтезавода в Тюмени упал беспилотник, после чего вспыхнул пожар.

Тюмень, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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