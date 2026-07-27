российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Удмуртии отражают самую массированную атаку украинских дронов

Фото Минобороны РФ

Силы противоздушной обороны отражают самую массированную атаку БПЛА ВСУ за последнее время на объекты Удмуртии. Об этом заявил глава региона Александр Бречалов.

«Опасность сохраняется, но к настоящему моменту уже сбиты несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», – написал он в своем канале в «Максе».

Бречалов добавил, что будет сообщать всю дополнительную информацию по мере поступления. Он призвал местных жителей не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию.

В Удмуртии несколько раз за утро объявляли беспилотную опасность. В настоящее время воздушная тревога действует в Ижевске, Воткинске и еще пяти районах республики.

В аэропорту Ижевска из-за угрозы атаки БПЛА введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ижевск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube