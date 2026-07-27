На Эльбрусе погибли пятеро иностранных туристов

На Эльбрусе застряла группа из семи человек, пятеро из них не выжили, еще двое госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.

25 июля альпинисты достигли высоты в 5,1 тысячи метров, а затем подали сигнал бедствия. На помощь выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Один из туристов смог самостоятельно спуститься с горы и позвать помощь, второго обнаружили сотрудники спасательного отряда, выживших госпитализировали.

Спасатели нашли тела двоих погибших и эвакуировали их 26 июля. Сегодня стало известно о гибели еще трех человек. «Тела иностранцев нашли, сейчас их готовят к спуску», – рассказали РИА «Новости» в Эльбрусском поисково-спасательном отряде.

Известно, что туристы являются уроженцами Боснии и Герцеговины, они не были профессиональными альпинистами. Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Нальчик, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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