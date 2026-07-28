российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В аварии на Алтае погибли два жителя Казахстана

В Республике Алтай два человека погибли, еще четверо пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла вблизи села Акташ Улаганского района. 31-летняя местная жительница выехала на встречную полосу, где ее машина столкнулась с автомобилем под управлением 40-летнего жителя Республики Казахстан.

В Акташскую районную больницу с тяжелыми травмами были доставлены двое граждан Казахстана, которые впоследствии скончались. Кроме того, госпитализированы четверо пострадавших, в том числе 13-летняя девочка.

Отмечается, что женщина села за руль в нетрезвом виде, не имея права управления автомобилем. Проводится расследование.

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

В рубриках

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,