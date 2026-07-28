В аварии на Алтае погибли два жителя Казахстана

В Республике Алтай два человека погибли, еще четверо пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла вблизи села Акташ Улаганского района. 31-летняя местная жительница выехала на встречную полосу, где ее машина столкнулась с автомобилем под управлением 40-летнего жителя Республики Казахстан.

В Акташскую районную больницу с тяжелыми травмами были доставлены двое граждан Казахстана, которые впоследствии скончались. Кроме того, госпитализированы четверо пострадавших, в том числе 13-летняя девочка.

Отмечается, что женщина села за руль в нетрезвом виде, не имея права управления автомобилем. Проводится расследование.

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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