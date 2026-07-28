В Одессе взорвали BMW со старшим офицером штаба командования ВМС Украины

В Одессе при взрыве автомобиля BMW X5 ранен старший офицер оперативного отдела управления логистики штаба командования ВМС Украины Вячеслав Сазонов. Об этом информирует издание «Страна.ua».

Служба безопасности Украины квалифицировала произошедшее как теракт. Возбуждено уголовное дело.

Иномарка взорвалась сегодня утром во дворе многоэтажного дома. Взрыв прогремел, как только автомобиль начал движение. Сработало взрывное устройство, заложенное в передней части машин. Ранее сообщалось, что водитель получил легкие травмы.

Оперативный отдел управления логистики и штаба командования ВМС Украины отвечает за снабжение сил флота всем необходимым – от топлива и продовольствия до вооружения и боеприпасов.

Киев, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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