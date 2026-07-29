В Таганроге обломки ракеты упали на жилой дом, погибла женщина

В Таганроге во время ночного обстрела обломки ракеты упали на многоквартирный дом. В результате один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Воздушная атака по Таганрогу принесла жертвы. В результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина, мужчина пострадал», – говорится в сообщении.

Жителей дома эвакуировали, развернут пункт временного размещения.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей. Пострадавшему оказывается необходимая помощь.

В Ростовской области сохраняется беспилотная опасность. Информация о пострадавших и разрушениях на земле будет уточняться.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова