В Сибири самолет развернулся в воздухе из-за загоревшегося двигателя

Самолет, направлявшийся из Новосибирска в Краснодар, вернулся в аэропорт вылета из-за возгорания. Об этом сообщает Восточное следственное управление на транспорте СКР.

«По предварительным данным, 29 июля 2026 года у воздушного судна, следовавшего по маршруту Новосибирск – Краснодар, в полете произошло возгорание двигателя, вследствие чего экипажем воздушного судна было принято решение о возврате самолета в аэропорт вылета», – говорится в сообщении.

Отмечается, что посадка прошла в штатном режиме, пожар потушил экипаж. Никто из пассажиров не пострадал.

Проводится проверка по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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