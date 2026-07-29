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Предприятие в Пермском крае подверглось атаке БПЛА

Украинские беспилотники атаковали одно из промышленных предприятий Пермского края. Люди не пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

«Несколько БПЛА было сбито на подлете силами Минобороны и мобильными огневыми группами. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», – написал он в своем канале в «Максе».

Махонин добавил, что угрозы безопасности населения нет, и попросил местных жителей доверять только официальным источникам информации. Он также призвал не публиковать в Сети фото и видео БПЛА. «Размещая в социальных сетях такую информацию, вы помогаете врагу», – подчеркнул глава региона.

Режим беспилотной опасности объявили на территории Пермского края около 10 часов утра по местному времени и сняли спустя три часа. В аэропорту Перми из-за угрозы БПЛА вводились ограничения на полеты.

Пермь, Наталья Петрова