В Дагестане турист сорвался с обрыва и погиб

В Дагестане мужчина сорвался с высоты и получил смертельные травмы. Возбуждено уголовное дело.
Трагедия произошла вблизи села Чалда Гергебильского района. Мужчина прибыл в Дагестан из Карелии в составе группы и заселился в гостевой дом.
В темное время суток турист сорвался с обрыва и получил серьезные травмы, от которых впоследствии скончался в больнице. Отмечается, что территория вокруг гостиницы не была освещена, также отсутствовали ограждения.
В отношении владельца гостевых домов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Махачкала, Зоя Осколкова
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