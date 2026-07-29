В Дагестане турист сорвался с обрыва и погиб

В Дагестане мужчина сорвался с высоты и получил смертельные травмы. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла вблизи села Чалда Гергебильского района. Мужчина прибыл в Дагестан из Карелии в составе группы и заселился в гостевой дом.

В темное время суток турист сорвался с обрыва и получил серьезные травмы, от которых впоследствии скончался в больнице. Отмечается, что территория вокруг гостиницы не была освещена, также отсутствовали ограждения.

В отношении владельца гостевых домов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Махачкала, Зоя Осколкова

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