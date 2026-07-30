Мирный житель погиб во время атаки украинских дронов в Удмуртии

Удмуртия в четверг подверглась массовой атаке украинских беспилотников, погиб один человек, сообщила врио главы региона Ольга Абрамова.

«В небе на севере республики уничтожены 2 БПЛА. К сожалению, по оперативным данным, погиб один мирный житель», – написала она в своем Max-канале. На месте работают все оперативные службы.

Абрамова добавила, что на подвергшемся атаке дронов предприятии продолжается тушение открытого огня. «Силы региональной группировки и главного управления МЧС России по Удмуртии направлены на локализацию пожара. Роспотребнадзор провел исследования – концентрация вредных веществ в воздухе не превышена. Следственный комитет России возбудил уголовное дело», – отметила она после посещения пострадавшего объекта, не уточнив, какое предприятие атаковали БПЛА. Абрамова лишь указала, что сотрудники атакованного объекта эвакуированы, и добавила, что «для иногородних будет организован трансфер».

Ранее сегодня Wildberries сообщила о пожаре на складе компании в удмуртском Сарапуле после атаки БПЛА. Отмечалось, что пострадавших нет, на месте работают пожарные расчеты. Сотрудников заблаговременно эвакуировали в связи с объявленной воздушной тревогой.

Ижевск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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