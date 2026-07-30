Дрон ВСУ попытался ударить по хранилищу отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС

Украинские вооруженные формирования предприняли попытку атаковать беспилотником критически важную инфраструктуру Запорожской АЭС. Об этом сообщается в официальном Max-канале станции. Целью удара была площадка сухого хранилища отработавшего ядерного топлива.

«Сегодня на территории Запорожской АЭС, входящей в Росатом, в районе площадки сухого хранилища отработавшего ядерного топлива была зафиксирована атака беспилотного летательного аппарата ВСУ с боевым зарядом. Дрон был обнаружен в непосредственной близости от здания хранения транспортера, предназначенного для перевозки контейнеров с отработавшим ядерным топливом. Боеприпас своевременно обезврежен», – сказано в сообщении.

Пострадавших и разрушений нет. Однако, как отметили на ЗАЭС, атака, которую удалось предотвратить, «представляет собой крайне опасный инцидент».

«Транспортер является уникальным специализированным оборудованием, не имеющим аналогов. Его повреждение могло бы лишить Запорожскую АЭС возможности безопасно выполнять регламентные транспортно-технологические операции с ОЯТ, – пояснили на станции. – Это означало бы нарушение технологических возможностей станции по обращению с отработавшим ядерным топливом, существенное осложнение проведения необходимых регламентных операций и создание дополнительных рисков для долгосрочной безопасной эксплуатации объекта».

«Сам факт нанесения удара по объекту, обеспечивающему безопасное обращение с отработавшим ядерным топливом, свидетельствует о том, что целью атаки была критически важная инфраструктура атомной станции, последствия повреждения которой могли иметь долгосрочный характер», – подчеркнули на ЗАЭС.

Энергодар, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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