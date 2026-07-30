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Велосипедиста затянуло под поезд в Нижегородской области

В Нижегородской области велосипедист попал под поезд и получил смертельные травмы. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Инцидент произошел на перегоне между станциями Балахна и Правдинск Горьковской железной дороги.

«В момент приближения поезда велосипедист был сбит с ног вихревыми потоками воздуха … и затянут к поезду, где получил смертельные травмы», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации железнодорожного транспорта».

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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