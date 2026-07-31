В Пакистане во время схода лавины пропал всемирно известный альпинист

Всемирно известный альпинист Нирмал Пурджа, предположительно, пропал без вести после схода лавины в горах Пакистана, говорится в заявлении Пакистанского альпинистского клуба.

В 2019 году непальский альпинист вошел в историю, покорив все 14 вершин мира высотой более 8000 метров (26 300 футов) всего за шесть с небольшим месяцев. Его достижение было задокументировано в популярном документальном фильме Netflix «14 вершин: Нет ничего невозможного».

Альпинистский клуб заявил, что «получил крайне тревожные сообщения о лавине, которая обрушилась на группу альпинистов на горе Броуд-Пик» около полудня в четверг. Высота горы Броуд-Пик, расположенной в Каракорамском горном хребте, составляет 8047 метров.

Согласно первоначальным сообщениям, в экспедицию входили 10 альпинистов: пять непальских альпинистов во главе с Пурджей, пакистанский альпинист Сохаил Сахи, один оманский альпинист, один американец, гражданин Китая, идентифицированный как г-н Ван, и еще один иностранный альпинист, говорится в заявлении.

Вся команда не поддерживает связь с момента схода лавины, – говорится в заявлении Альпинистского клуба.

Альпинистский клуб находился «в постоянном контакте с высшими государственными органами и всеми соответствующими ведомствами для содействия немедленной поисково-спасательной операции».

«Прилагаются все возможные усилия для обеспечения мобилизации вертолетной поддержки и всех имеющихся спасательных ресурсов в кратчайшие сроки, с учетом погодных и оперативных условий».

«Нимс» Пурджа 16 лет служил в британской армии, сначала в бригаде гуркхов, а затем в Специальной лодочной службе, британском подразделении специального назначения Королевского военно-морского флота Великобритании.

Его альпинистская карьера началась с похода к базовому лагерю Эвереста в 2012 году, и, как говорится на сайте его фонда Nimsdai, который оказывает поддержку горным общинам в Непале, этот опыт «пробудил в нем страсть и стремление к горам».

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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