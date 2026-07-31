Херсонская и Запорожская области частично обесточены после атак ВСУ

Херсонская область частично осталась без электричества после налета вражеских дронов, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«В результате атаки украинских БПЛА частично нарушено электроснабжение в нескольких округах Херсонской области», – написал он в своем Max-канале.

Глава региона добавил, что нергетики и аварийные службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть подачу электроэнергии в дома.

В «Херсонэнерго» уточнили, что обесточенными остаются 12 муниципальных округов: Скадовский, Алешкинский, Голопристанский, Чаплынский, Каланчакский, Новотроицкий, Генический, Верхнерогачикский, Горностаевский, Великолепетихский, Каховский и Новокаховский.

В соседней Запорожской области также наблюдаются проблемы с энергоснабжением после ударов ВСУ. «В результате атаки со стороны противника на энергосистему Запорожской области фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе», – сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Max-канале. Энергетики работают над стабилизацией работы энергосистемы, добавил он.

Геническ, Наталья Петрова