Женщина погибла в Волгограде во время ночной атаки дронов ВСУ

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уточнил последствия ночной атаки украинских беспилотников на Волгоград. По его словам, во время налета БПЛА погибла мирная жительница, в больницы попали 8 пострадавших.

«В результате сегодняшней террористической атаки киевского режима есть погибшая. При разборе завалов на месте жилого дома по ул. Булаткина в Красноармейском районе Волгограда обнаружена женщина», – приводятся слова главы региона в сообщении администрации Волгоградской области в «Максе».

Бочаров добавил, что госпитализировано 8 пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии. «Всем пострадавшим оказывают всю необходимую помощь», – отметил губернатор.

Ранее глава региона сообщал о пяти пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на Волгоград. По его данным, на юге Волгограда в результате попадания БПЛА загорелось предприятие ТЭК, а в Дзержинском районе возник пожар на складских помещениях. Кроме того, указывал Бочаров, повреждения получили многоквартирный дом в Тракторозаводском районе и частный дом в Красноармейском районе. В администрации Волгограда позднее уточнили, что в результате налета беспилотников повреждено остекление восьми многоквартирных домов в Тракторозаводском районе повреждено из-за атаки БПЛА.

В Wildberries подтвердили, что на логистическом объекте компании в Волгограде вспыхнулпожар после налета вражеских дронов.

Волгоград, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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