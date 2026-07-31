В Ростовской области задержали 18-летнего юношу, который готовил покушение на российских военнослужащих. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

«Сотрудниками УФСБ вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданина России, агента украинских спецслужб, который намеревался совершить теракт в отношении российских военных», – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, задержанный вступил в украинское террористическое объединение. Он расклеивал листовки и наносил граффити против спецоперации на Украине, а также проводил скрытую разведку местности для совершения диверсий на железнодорожном транспорте.

Кроме того, подозреваемый планировал вступить в ряды военнослужащих Минобороны РФ, а затем убить сослуживцев и перейти на сторону противника.

В отношении молодого человека возбуждены уголовные дела о госизмене и участии в террористической деятельности.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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