На Кубе снова нет электричества

В воскресенье вечером в Кубе произошел коллапс энергосистемы, о чем сообщила в социальных сетях государственная электроэнергетическая компания. В результате этого по всей стране произошло отключение электроэнергии.

Напомним, что в июле Куба переживания полные отключения света три раза, поскольку США продолжают вводить нефтяную блокаду, которая испытывает на прочность устаревшую энергетическую инфраструктуру страны.

Государственная коммунальная компания не предоставила дополнительных подробностей об отключении электроэнергии, сообщает CNN.

Куба испытывает трудности с импортом топлива с момента захвата США в январе президента Венесуэлы Николаса Мадуро, ближайшего союзника Гаваны. Мексика также приостановила экспорт в ответ на давление со стороны США.

Этим летом веерные отключения электроэнергии создают все большие трудности для местных жителей, многим из которых приходится просыпаться посреди ночи, чтобы готовить еду, стирать, пользоваться интернетом и охлаждаться в жаркие летние месяцы, не зная, сколько часов продержится электричество, сообщает CNN.

Давление со стороны США постепенно подтолкнуло Гавану к проведению ряда экономических реформ.

В июле премьер-министр Мануэль Марреро Крузден объявил, что правительство одобрило первое иностранное инвестиционное предприятие по импорту и продаже топлива, сообщило агентство Reuters, добавив, что почти 200 предприятиям на острове было разрешено заниматься оптовой торговлей топливом.

Законодатели также одобрили ряд мер, разрешающих частные инвестиции в туристическую отрасль, которая сильно пострадала от ухода гостиничных гигантов в ответ на санкции США и отмены рейсов из-за нехватки топлива.

Тем не менее, правительство признало, что это постепенные меры, и потребуется время, чтобы масштабные экономические реформы принесли заметные результаты.

«Результаты будут достигаться постепенно, – заявил Марреро. – Сейчас начинается самый важный и, возможно, самый сложный этап».

Москва, Елена Васильева