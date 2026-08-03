В больнице Ростовской области ребенка заразили ВИЧ и гепатитом С

В больнице города Азов Ростовской области 11-летняя девочка заразилась ВИЧ и гепатитом C. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на региональный полицейский главк.

Уточняется, что больнице ребенка лечили от кишечной инфекции.

«Следственным отделом МВД России «Азовский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 122 Уголовного кодекса Российской Федерации («Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» – прим. ред.). В настоящее время проводится необходимое следственное мероприятие, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщили в Главном управлении МВД РФ по региону.

Территориальное управление Росздравнадзора по Ростовской области выясняет обстоятельства инцидента после сообщений о заражении школьницы.

«В связи с публикациями в СМИ о заражении несовершеннолетней девочки в ГАУ РО «ЦГБ г. Азова» территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области выясняет обстоятельства произошедшего инцидента», – говорится в сообщении на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Подробности Росздравнадзор не приводит.

Как пишут «Известия», о том, что девочка заразилась ВИЧ и гепатитом С, семья узнала спустя полтора года во время обследования перед операцией. Полиция возбудила уголовное дело после обращения матери ребенка. Обвинения по нему пока никому не предъявлены.

По информации комиссии, источником инфекции могла стать пациентка, которая находилась с ребенком в одной палате, говорится в публикации. Проверка инфекционного отделения азовской больницы выявила серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Комиссия установила, что одноразовые заглушки для катетеров использовались повторно после обработки, а закупка стерильных расходных материалов в июле 2024 года не проводилась. Кроме того, в отделении отсутствовали необходимые журналы учета расходных материалов, не было экспресс-тестов на ВИЧ, а обеспеченность медсестрами составляла менее 50%. В документах также обнаружили отказ от анализа на ВИЧ, который, по словам матери девочки, она не подписывала.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова