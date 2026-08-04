В Севастополе военный открыл огонь по сослуживцам и гражданским – погибли 4 человека

В селе Хмельницком, расположенном в Севастополе, военнослужащий открыл огонь по сослуживцам, после чего начал стрелять по местным жителям. В результате нападения погибли четыре человека – военнослужащий и трое гражданских. Еще один военный и трое гражданских ранены. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

«Трагедия в Севастополе. В селе Хмельницком произошло чрезвычайное происшествие. По предварительным данным, военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. В результате один человек погиб, один получил ранение. После этого в селе Хмельницком нападавший ранил еще троих человек и убил троих мирных жителей: двоих мужчин 71 года и 59 лет и женщину 64 лет», – написал он в своем Max-канале.

На данный момент нападавший задержан, пострадавшим оказывается экстренная медицинская помощь, добавил Развозжаев.

На месте происшествия работают оперативные службы, следователи и криминалисты. По словам губернатора, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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