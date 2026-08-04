Житель Крыма у себя дома печатал дроны на 3D-принтерах по заказу СБУ

В Крыму задержали мужчину, организовавшего у себя дома изготовление с помощью 3D-принтеров элементов БПЛА и сборку беспилотников по заданию Службы безопасности Украины. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

Жителя Красноперекопска в Крыму, уроженца Херсонской области, завербовал сотрудник СБУ. Сначала россиянин по заданию куратора собирал и передавал данные о передвижении военной техники на полуострове, местах дислокации подразделений ВС РФ и расположении объектов критической инфраструктуры полуострова. Затем фигурант по указке куратора организовал по месту своего жительства производство и сборку дронов, в том числе оборудованных устройствами для автоматического сброса боеприпасов. На 3D-принтерах он печатал некоторые элементы беспилотников.

При обыске дома у задержанного, помимо четырех ЗD-принтеров, обнаружили и изъяли 22 беспилотника самолетного и квадрокоптерного типов, средства управления ими, больше 200 комплектующих – аккумуляторные батареи, электродвигатели с винтами, антенны. Кроме того, на месте найдены оптико-волоконный кабель, средства электронной вычислительной техники, радиостанции, жесткие диски, флеш-накопители и мобильные телефоны.

Принимается процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось о задержании в Севастополе двух россиян, готовивших теракты по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. По данным ФСБ, задержанные планировали подорвать главу одного из новых регионов России во время пребывания в Крыму.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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