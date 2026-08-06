При ракетном ударе ВСУ по Луганску пострадали 5 человек

Пять человек получили ранения в результате ракетного удара ВСУ по Луганску. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Утром враг нанес ракетный удар по Луганску. Неонацисты атаковали складское помещение с безалкогольными напитками в Артемовском районе города. Ранения получили пять человек, они оперативно доставлены в лечебные учреждения», – сказано в сообщении главы региона в его Max-канале.

Кроме того, еще два мирных жителя пострадали из-за вражеского обстрела в Сватовском муниципальном округе. В Кременском округе БПЛА ВСУ атаковал частный дом, ранена женщина.

В Стаханове под удар дрона также попал жилой дом. Никто не пострадал, уточнил Пасечник.

Луганск, Наталья Петрова