В Сибири 18-летняя мать задушила младенца из-за плача

В городе Ужуре Красноярского края задержали 18-летнюю местную жительницу по подозрению в убийстве трехмесячного сына. Против девушки возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

По данным следствия, фигурантка проживала вместе сыном в квартире своих родителей. Утром 5 августа, после того как родители ушли на работу, девушка осталась в квартире одна с ребенком. В какой-то момент младенец начал плакать и подозреваемая, пытаясь его успокоить, «применив физическую силу, сдавила руками шею и голову мальчика», сообщили в СК. Ребенок погиб.

Следствие готовит ходатайство в суд об избрании фигурантке меры пресечения в виде заключения под стражу. Девушке назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Красноярск, Наталья Петрова