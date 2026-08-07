Сотрудник железной дороги месяц сливал топливо из локомотива для личных нужд

В Новороссийске на месте преступления с поличным поймали одного из сотрудников железной дороги. Мужчина сливал топливо из локомотива.

Как сообщает пресс-служба управления на транспорте по ЮФО, в транспортную полицию с заявлением о пропаже дизельного топлива из локомотива обратился директор компании.

Подозреваемого задержали сотрудники Новороссийского линейного отдела МВД России на транспорте. Выяснилось, что 43-летний сотрудник этой же компании в течение месяца сливал дизель в канистры.

До задержания он успел слить 270 л топлива для личных нужд.

Возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате. В отношении мужчины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.

Новороссийск, Елена Васильева

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