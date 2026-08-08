В Геленджике закрыли пляжи на период атаки беспилотников ВСУ

В Геленджике, Кабардинском и Дивноморском сельских округах Краснодарского края закрылись из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов.

«В связи с опасностью атаки БПЛА, работой ПВО, все пляжи в Геленджике, Кабардинском и Дивноморском сельских округах закрыты», – отметил он в своем канале в «Максе».

При этом Богодистов призвал сохранять спокойствие. «Сохраняйте спокойствие и помните, безопасность людей превыше всего», – добавил он.

Воздушная тревога в Геленджике была объявлялась сегодня утром и около полудня. Согласно данным оперативного штаба региона, ночью также сообщалось об опасности беспилотной и ракетной атаки на территории Краснодарского края. Аэропорты на Кубани, в том числе в Сочи, регулярно приостанавливают работу из-за воздушной угрозы со стороны вооруженных формирований Украины.

Геленджик, Анастасия Смирнова

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