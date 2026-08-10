На Кубани один человек погиб при столкновении двух лодок

В Краснодарском крае при столкновении двух моторных лодок один человек погиб, еще пятеро пострадали. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

ЧП произошло накануне вечером в устье канала около хутора Садки Приморско-Ахтарского района. Одна из лодок затонула.

20-летний мужчина погиб на месте. Пятерым пострадавшим потребовалась медицинская помощь, среди них – 10-летняя девочка, три женщины и 53-летний мужчина, который управлял одной из лодок.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, причин столкновения, а также лиц, ответственных за обеспечение безопасности движения и эксплуатации маломерных судов», – отметили в ведомстве.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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