Почти семь тысяч жителей Самарской области остались без света из-за шторма

Шторм в Самарской области стал причиной массовых отключений энергоснабжения. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

В регионе был объявлен оранжевый уровень опасности. На область обрушилась гроза с сильным ливнем, местами выпал крупный град, а скорость ветра достигала 25-27 метров в секунду.

«На время проведения работ без электроснабжения остаются потребители 4 354 частных жилых домов (6 902 человека). Электроснабжение социально-значимых объектов не нарушено. Ведутся восстановительные работы», – говорится в сообщении.

Разрушения зафиксированы в Самаре, Тольятти, Жигулевске, Чапаевске и других районах области. Частично повреждены кровли восьми многоквартирных, 79 частных жилых домов, четырех социально-значимых объектов, четырех административных зданий в 18 населенных пунктах.

Кроме того, ураганный ветер повалил 60 деревьев. Погибших и пострадавших нет, уточнили в МЧС.

Самара, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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