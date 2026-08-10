Россиянка сбежала из мошеннического центра в Мьянме, переплыв реку

Гражданка России сбежала в Таиланд из Мьянмы, где ее насильно удерживали в мошенническом кол-центре. Об этом сообщают местные СМИ.

19-летняя девушка уехала из РФ в Китай по предложению о работе. Позже ее перевезли в Мьянму, где заставили работать на мошенников. При этом она постоянно подвергалась насилию и запугиваниям.

Россиянка сбежала в Таиланд, переплыв реку в приграничной провинции Чианграй. Девушка обратилась за помощью к местным жителям, а те сообщили в полицию. В настоящее время потерпевшую передали сотрудникам российского посольства.

Тайские правоохранители считают, что девушка стала жертвой торговцев людьми, которые под страхом смерти заставляют иностранцев работать на скам-центрах.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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