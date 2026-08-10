Почти вся Запорожская область обесточена из-за атак ВСУ

Значительная часть Запорожской области обесточена, поскольку атаки ВСУ уничтожили ключевые узлы электроснабжения в регионе. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«На данный момент можно говорить о частичном подключении электроснабжения, но подавляющая часть абонентов по-прежнему остается без света», – написал он в «Максе».

Глава региона пояснил, что необходима замена сложного оборудования. По его словам, ориентировочно ремонтные работы займут еще несколько дней, но «точные даты зависят от сложности восстановления узлов».

Балицкий подчеркнул, работы ведутся круглосуточно в условиях непрекращающихся угроз атак БПЛА ВСУ. «Бригады энергетиков трудятся в авральном режиме, перебрасываем дополнительные силы. Задействуем все резервные источники питания», – отметил он.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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