Аномальный паводок привел к тотальной гибели рыбы в реках Тура и Тобол

Тотальная гибель рыбы зафиксирована в бассейнах рек Тура и Тобол на территории Свердловской и Тюменской областей на фоне аномального летнего паводка. Об этом заявила замруководителя Тюменского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Яна Капустина. Она оценила ситуацию как тяжелую.

По словам эксперта, причиной замора рыбы стало отсутствие кислорода. «Кислород сейчас в Туре меньше 1 мг на литр. Колебания от 0,2 там до 0,8, но это не имеет никакого принципиального значения, потому что такой кислород можно считать нулевым кислородом», – рассказала Капустина в комментарии «Вестям».

Массовую гибель рыбы, по ее словам, спровоцировал аномальный летний дождевой паводок. «Летом на реке Тура должна быть летняя межень, то есть снижение уровня воды. А мы сейчас наблюдаем подъем, да еще и аномальный подъем», – отметила ученый. Специалисты быстрого выхода из проблемной ситуации не видят, признала Капустина, передает «Интерфакс».

Глава Тюмени Максим Афанасьев в воскресенье сообщил, что в региональном центре собрали уже более четырех тонн погибшей рыбы для последующей утилизации.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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