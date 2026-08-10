На предприятии в Тюменской области начался пожар из-за атаки БПЛА

На одном из промышленных предприятий в Тюменской области в результате падения нескольких БПЛА произошел пожар. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.

«На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Ситуация на моем личном контроле», – написал глава региона в «Максе».

Моор призвал не распространять в интернете видеозаписи и фотографии беспилотников, в том числе их обломков и последствий ударов. Кроме того, он предупредил, что приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни.

Отметим, что с 11:19 мск в Тюменской области действует режим беспилотной опасности. Аэропорт Тюмени временно приостановил работу из соображений безопасности.

Тюмень, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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