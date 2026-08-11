Туристка в Кабардинке прокатилась на «Ватрушке» и получила травмы

Катание на водном аттракционе «Ватрушка» на пляже в Кабардинке вылилось в уголовное дело. 23-летняя девушка получила травмы.

КК сообщает пресс-служба Западный МСУТ СК России, 6 августа на центральном пляже села Кабардинка девушка с супругом обратились в пункт проката, чтобы прокатиться на водном аттракционе «Ватрушка» («Таблетка», «Плюшка» – другие названия аттракциона) который буксируется гидроциклом. Во время движения надувную конструкцию подбросило на волнах, из-за чего девушка получила травмы.

Пострадавшие обратились к руководству Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, чтобы привлечь нарушителей к ответственности. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сочи, Елена Васильева

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