ФСБ сорвала теракт против сотрудника военкомата на Кубани

ФСБ сообщила о задержании мужчины, который по заданию украинских спецслужб планировал убийство сотрудника военкомата в Краснодарском крае. Фигурант хотел подорвать автомобиль офицера за денежное вознаграждение.
По данным ведомства, силовики задержали мужчину, когда он забирал из тайника самодельную бомбу, содержащую взрывчатку западного производства.
В ФСБ добавили, что в сентябре 2025 года подозреваемый по собственной инициативе установил контакт через Telegram с представителями запрещенной в России украинской террористической организации.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ст. 275 (госизмена), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконное приобретение взрывного устройства) УК РФ. Суд отправил его под арест.
Москва, Наталья Петрова
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