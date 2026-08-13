В промзоне Салавата начался пожар после атаки БПЛА

Башкирия вновь подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров. По его словам, дроны атаковали промышленную зону в городе Салавате.

«Отражаем очередную террористическую атаку БПЛА. Обломки одного из беспилотников упали в промзоне Салавата. Возникло возгорание, все службы на месте», – написал Хабиров в «Максе».

В Башкирии с 8:50 по местному времени действует режим беспилотной опасности. Аэропорт Уфы приостановил прием и выпуск самолетов из соображений безопасности.

Уфа, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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