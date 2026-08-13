ФСБ задержала жителя Крыма, готовившего теракты и шпионившего для СБУ

В Крыму задержали местного жителя, передававшего Службе безопасности Украины данные о военных объектах на полуострове и готовившего теракты на железной дороге. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

По данным спецслужбы, 55-летний житель Бахчисарайского района через мессенджер передавал представителю СБУ сведения о дислокации воинских частей, военной техники и расположении средств ПВО. Также фигурант получил задания по подготовке диверсионно-террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры и слежке за военнослужащим Минобороны РФ в Севастополе, но не успел их выполнить, поскольку его задержали.

В отношении крымчанина возбуждено уголовное дело о госизмене. Суд заключил его под стражу.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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