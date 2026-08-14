Жителя Перми обвинили в госизмене из-за поджогов на железной дороге

Жителя Перми задержали за причастность к поджогам объектов железнодорожной инфраструктуры по заданию иностранных спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

По данным спецслужбы, подозреваемый через мессенджер Telegram установил контакт с сотрудником иностранных спецслужб, после чего по его указанию поджег несколько объектов на железной дороге.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ).

Какие объекты пострадали, не раскрывается.

Пермь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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