Жителя Перми обвинили в госизмене из-за поджогов на железной дороге

Жителя Перми задержали за причастность к поджогам объектов железнодорожной инфраструктуры по заданию иностранных спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.
По данным спецслужбы, подозреваемый через мессенджер Telegram установил контакт с сотрудником иностранных спецслужб, после чего по его указанию поджег несколько объектов на железной дороге.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Какие объекты пострадали, не раскрывается.
Пермь, Наталья Петрова
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