Ракетный удар нанесен по предприятию в Самаре, есть раненые

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о ракетном ударе по одному из промышленных предприятий региона.

«Враг нанес ракетный удар по нашему промышленному предприятию. Сформирован оперативный штаб. На местах работают все экстренные службы», – написал глава региона в своем канале в «Максе». Какое предприятие подверглось атаке ВСУ, не указывается.

Информация о последствиях и пострадавших уточняется, добавил Федорищев.

В свою очередь, мэр Самары Иван Носков сообщил, что в результате массированной ракетной атаки локальные повреждения получила промышленная инфраструктура Самары. «Работаю вместе с руководством предприятия и службами быстрого реагирования на месте. Медицинская помощь пострадавшим оказана», – написал градоначальник в «Максе». Точное число пострадавших Носков не назвал.

На территории Самарской области около четырех часов утра была объявлена ракетная опасность. Угрозу атаки сняли спустя два часа.

Самара, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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