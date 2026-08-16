В Ростовской области три человека погибли при атаке БПЛА

Три человека погибли, еще один получил ранения в результате масштабной ночной атаки ВСУ на Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, было уничтожено свыше 150 беспилотников и ракет. Пострадавший госпитализирован.

Атаке подверглись три города – Каменск-Шахтинск, Гуково, Донецк – и девять районов региона: Каменский, Константиновский, Миллеровский, Матвеево-Курганский, Чертковской, Шолоховский, Цимлянский, Тарасовский и Верхнедонской.

В Каменске повреждена кровля нескольких зданий, выбиты стекла в многоквартирном доме и здании железнодорожного вокзала, уточнил глава региона. В Донецке разрушены крыша и электропроводка в частном доме.

В хуторе Старая Станица Каменского района на птицеводческом предприятии повреждения получили четыре производственных корпуса с птицей, возник пожар, огонь уже потушили.

Кроме того, неподалеку от хутора Волченский Каменского района загорелась стерня, пожар ликвидирован на площади 1 300 квадратов. В Каменском лесничестве тушат возгорание в двух лесных кварталах на площади 0,02 га.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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