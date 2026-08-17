В Уфе 16-летняя девочка порезала ножом двух сестер

ЧП в Уфе – 16-летняя девочка с ножом напала на двух сестер. Как сообщает пресс-служба полиции республики, предварительно установлено, что инцидент произошел в квартире по улице Высотной. 16-летняя девочка нанесла ножом телесные повреждения двум сестрам 9 и 16 лет, после чего скрылась.

Сотрудниками полиции девочка задержана, на данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, пострадавшие госпитализированы в больницу.

Как сообщает Mash, 10-летний брат пострадавших девочек смог сбежать от вооружённой ножом школьницы и позвать на помощь соседей. Он выскочил в общий коридор и стал стучаться во все двери. Люди открыли ему и вызывали полицейских и скорую помощь.

Уфа, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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