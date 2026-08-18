Машина скорой помощи перевернулась после ДТП на Кубани: пострадали 5 человек

В Армавире Краснодарского края карета скорой помощи столкнулась с грузовой «Газелью». В результате ДТП пострадали пять человек, сообщил региональный полицейский главк.

Авария произошла на пересечении улиц Урицкого и Кропоткина. Машина скорой помощи после столкновения перевернулась.

После ДТП в больницу были доставлены 69-летний водитель «неотложки» и трое его пассажиров в возрасте 52, 53 и 70 лет, а также 55-летний водитель «Газель».

По факту дорожной аварии сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.

Краснодар, Наталья Петрова